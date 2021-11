Business news: il costruttore di auto VinFast verso la quotazione negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili vietnamita VinFast intende quotarsi sul mercato azionario degli Stati Uniti entro i prossimi anni. Lo ha annunciato l'amministratore delgato dell'azienda, Michael Lohscheller, confermando l'intenzione dell'azienda di approfittare dell'entusiasmo degli investitori per le startup di auto elettriche. VinFast è stata istituita nel 2017 come parte di Vingroup Jsc, il più grande conglomerato del Vietnam. L'azienda intende iniziare a produrre auto elettriche negli Stati Uniti nella seconda metà del 2024. Lohscheller ha dichiarato che l'azienda, che al momento opera un solo stabilimento nel Vietnam, considera la produzione negli Stati Uniti una "decisione strategica incredibilmente importante (...) perché spedire auto su auto in giro per il mondo non è un setup praticabile a lungo termine". (Fim)