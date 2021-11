Business news: cinese Huawei espanderà offerta servizi cloud nell'Asia-Pacifico dopo restrizioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei sta raddoppiando i suoi servizi cloud nel Sud-est asiatico e intende creare una nuova "zona di disponibilità" in Thailandia. A renderlo noto è il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". Una "zona di disponibilità" è costituita da uno o più centri dati dotati di impianti indipendenti per l'energia, il raffreddamento e la rete, che preservano le informazioni in caso di blackout, fulmini e avversità climatiche. Uno dei motivi che hanno spinto Huawei a incrementare la propria presenza nel mercato Asia-Pacifico è la crescente opposizione esercitata nell'ultimo anno dagli Stati Uniti, che hanno limitato le attività del colosso cinese nel proprio mercato attraverso una lunga lista di sanzioni. Lo ha spiegato alla stampa hongkonghese il vicepresidente di Huawei nell'Asia-Pacifico, Jay Chen, secondo cui l'azienda è riuscita nonostante tutto a mantenere "stabile" il proprio business. Thailandia, Singapore e Hong Kong ospitano tre banche dati di Huawei, che non teme concorrenza nell'area con altri fornitori di servizi cloud, tra cui Google e Amazon. Il mercato, ha detto di recente il presidente di Huawei Cloud in Asia-Pacifico, Zeng Xingyun, è ancora agli esordi e "la torta è abbastanza grande per tutti". (Cip)