Business news: Macao, economia cresce del 32,9 per cento nel terzo trimestre

- Il prodotto interno lordo (Pil) di Macao è aumentato del 32,9 per cento su base annua nel terzo trimestre, dimostrando la tenuta economica della Regione amministrativa speciale (Ras) cinese. È l'ultima valutazione formulata dal dipartimento di Statistica locale, che ha diffuso anche dati relativi al commercio, agli investimenti e ai consumi. Da luglio a settembre, Macao ha incrementato le esportazioni dei servizi del 181,3 per cento su base annua: in particolare, quelle relativi ai settori videoludico e del turismo sono aumentate rispettivamente del 302,6 e del 303,3 per cento. La spinta alle esportazioni ha trainato la crescita delle importazioni di beni e servizi, aumentate rispettivamente del 43,7 e del 16 per cento. In ribasso gli investimenti fissi lordi, che hanno subito un decremento del 4,1 per cento su base annua; quelli relativi alle costruzioni e alle attrezzature sono diminuiti rispettivamente del 3,7 e del 5,9 per cento. In controtendenza gli investimenti privati, che hanno registrato un aumento del due per cento nel settore delle costruzioni rispetto all'anno precedente. Sempre nel terzo trimestre, i consumi privati ​​sono aumentati del tre per cento su base annua. (Cip)