Business news: piattaforma pagamenti digitali Paytm, debutto deludente dopo successo Ipo

- La piattaforma per i pagamenti digitali indiana Paytm ha perso più di un quarto del suo valore nel primo giorno di contrattazioni. Dopo aver raccolto 2,5 miliardi di dollari nell’offerta pubblica iniziale, la più grande dell’India, arrivando a una valutazione di 20 miliardi di dollari, la società di tecnofinanza ha visto deprezzarsi il suo titolo azionario del 27,24 per cento rispetto a quello della quotazione (2.150 rupie), chiudendo, dopo un prezzo iniziale di 1.950 rupie, a 1.564. La sua capitalizzazione di mercato è scesa a 13,6 miliardi di dollari. L’amministratore delegato, Vijay Shekhar Sharma, tuttavia, ha ostentato tranquillità, sostenendo che non sarà una giornata a decidere del futuro della compagnia e che il crollo non è un indicatore del valore dell’azienda. Secondo la stampa economico-finanziaria la tiepida accoglienza evidenzia i dubbi degli investitori sulla profittabilità in un mercato molto competitivo. (Inn)