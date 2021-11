Migranti: Libano, fermate oltre 80 persone dirette a Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza libanesi hanno bloccato il tentativo di oltre 80 persone di dirigersi illegalmente verso le coste di Cipro, circa 160 chilometri dal Libano. Lo riferisce una nota delle forze di sicurezza libanesi. Gli agenti hanno fatto irruzione in una "località turistica" nella zona di Qalamoun, nel nord del Libano, giovedì dopo essere state informate. Nella zona hanno trovato "82 persone, tra cui uomini, donne e bambini, che stavano progettando di dirigersi verso l'Europa via mare in modo illegale dopo aver pagato 5.000 dollari a persona", si legge nella nota. Le autorità libanesi non hanno dato informazioni sulla nazionalità dei migranti. Nel corso dell'operazione è stato arrestato un cittadino libanese di 31 anni, presunto trafficante di esseri umani. (Res)