Cipro: presidente Anastasiades promette maggiore sostegno a vigili del fuoco (2)

- Anastasiades ha anche annunciato che è stata promossa una legislazione che prevede sanzioni significativamente più severe per coloro che provocano incendi intenzionalmente o per negligenza. Sebbene l'obiettivo permanente sia garantire l'efficacia dell'intero meccanismo antincendio statale e affrontare eventuali punti deboli, "riconosciamo che la capacità dei vigili del fuoco di svolgere i propri compiti è anche influenzata da fattori instabili che compongono un nuovo ambiente operativo in cui i membri della forza sono chiamati ad agire, come le sfide del cambiamento climatico, o le inondazioni, gli incendi dolosi". Per raggiungere questo obiettivo, ha affermato, il governo ha adottato nuove e moderne forme di azione e sviluppo strategico "basate su un programma di riforme radicali e approcci innovativi". (segue) (Gra)