Cipro: presidente Anastasiades promette maggiore sostegno a vigili del fuoco (3)

- Tra queste, la concessione di autonomia ai vigili del fuoco, l'aumento del budget del dipartimento forestale del 40,2 per cento rispetto al 2016, l'assunzione di più personale, la sostituzione di vecchie attrezzature e l'aumento del numero di aeromobili. Dei sei velivoli utilizzati nel 2016, ha aggiunto, il numero è ora salito a 11, mentre altri due sono da acquistare. Secondo Anastasiades, la rete di stazioni dei vigili del fuoco nelle aree urbane e rurali si è ampliata con la costruzione di nuove infrastrutture e l'aggiornamento di quelle esistenti. "Voglio rassicurarvi che saremo al vostro fianco, ponendo come priorità il regolare e in condizioni di completa sicurezza, il compimento della vostra missione", ha detto Anastasiades. (Gra)