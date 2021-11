Business news: Bangladesh-Indonesia, firma accordo commerciale preferenziale in tempi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, ha incontrato l’omologa dell’Indonesia, Retno Marsudi, in visita a Dacca per partecipare al 21mo Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora). A margine dell’evento i due ministri hanno avuto un colloquio in cui hanno convenuto sull’importanza di arrivare al più presto alla firma di un accordo commerciale preferenziale per rafforzare le relazioni bilaterali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”). Momen e Marsudi hanno espresso soddisfazione per lo stato dei rapporti tra i due Paesi, a quasi 50 anni dalla loro istituzione, e hanno concordato di organizzare celebrazioni in occasione dell’anniversario, che cadrà l’anno prossimo. Tra i temi dell’incontro ci sono stati anche la pandemia di coronavirus e la questione dei rohingya, la minoranza musulmana in fuga dal Myanmar che ha trovato riparo in Bangladesh. (Inn)