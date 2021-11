Senegal-Usa: presidente Sall incontra segretario Blinken, focus su rilancio crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente del Senegal, Macky Sall, hanno riaffermato oggi a Dakar la partnership tra i rispettivi Paesi e discusso delle priorità globali condivise per porre fine alla pandemia di coronavirus, rilanciare la crescita economica inclusiva e rafforzare la governance democratica e il rispetto dei diritti umani nella regione. Lo ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato statunitense, Ned Price. Blinken, si legge in una nota, ha espresso apprezzamento per la posizione guida assunta dal Senegal su una serie di questioni in Africa e ha discusso col suo interlocutore dell’approfondimento della cooperazione in materia di sicurezza e cambiamento climatico. Blinken è giunto a Dakar ieri, ultima tappa di un viaggio che ha toccato precedentemente altri due Paesi africani, Nigeria e Kenya. (segue) (Nys)