Senegal-Usa: presidente Sall incontra segretario Blinken, focus su rilancio crescita (2)

18 ottobre 2021

- Oggi, insieme al ministro dell’Economia del Senegal, Amadou Hott, ha presenziato alla cerimonia della firma di un memorandum d’intesa tra il governo senegalese e quattro compagnie statunitensi per progetti del valore complessivo di quasi un miliardo di dollari. Tre dei progetti riguardano le infrastrutture e vedono come partner senegalese l’agenzia per i lavori e la gestione delle strade Ageroute. Cubic Transportation installerà nella capitale 375 semafori e una tecnologia di monitoraggio del traffico; Abd costruirà un ponte a Ziguinchor; Bechtel sta progettando una strada a pedaggio per collegare Dakar a Saint-Louis. La quarta società coinvolta è Motorola, che lavorerà col ministero dell’Interno a un network di comunicazione per la pubblica sicurezza. Blinken e Hott hanno partecipato anche a una tavola rotonda sull’economia e le tecnologie digitali per le donne. (Nys)