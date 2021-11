Malesia: coalizione Barisan vince elezioni nello Stato di Malacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Barisan Nasional (Bn) ha vinto le elezioni legislative nello Stato di Malacca, in Malesia, che si sono tenute oggi. L’alleanza guidata dall’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) si è aggiudicata 21 dei 28 seggi in palio. Gli altri due schieramenti, Pakatan Harapan (Ph), e Perikatan Nasional (Pn), hanno ottenuto rispettivamente cinque e due seggi. Lo ha reso noto la Commissione elettorale. Le elezioni sono state convocate lo scorso 5 ottobre in seguito alla caduta del governo guidato dall’Umno, che ha portato allo scioglimento dell’assemblea legislativa statale. Nei giorni scorsi sia il primo ministro, Ismail Sabri Yaakob, che il presidente dell’Umno, Ahmad Zahid Hamidi, hanno espresso timori sulla convocazione del voto durante l’emergenza pandemica.(Fim)