Business news: Cina stanzierà 31,35 miliardi di dollari per lavorazione sostenibile del carbone

- La Cina istituirà uno strumento speciale di prestito sussidiario da 31,35 miliardi di dollari per ridurre l'impatto ambientale del carbone. Lo rende noto l'emittente statale "Cctv", citando fonti governative. Il finanziamento sarà necessario a garantire "una lavorazione pulita ed efficiente del combustibile", e punta a respingere le critiche mosse al Paese dopo la ratifica dell'accordo finale della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26). Pechino e Nuova Delhi sono state infatti ampiamente accusate di aver "annacquato" i contenuti della dichiarazione, per via dell'opposizione manifestata alla completa eliminazione del carbone dai processi industriali. (Cip)