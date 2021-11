Business news: Cina, Allianz autorizzata a rilevare la totalità della sua joint venture nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di regolamentazione di Shanghai, alle dipendenze della Commissione per la regolamentazione bancaria e assicurativa della Cina, ha autorizzato il colosso dei servizi finanziari e assicurativi tedesco Allianz ad assumere il pieno controllo della sua joint venture in quel Paese asiatico. Lo ha reso noto l'azienda nella giornata del 17 novembre. Ad oggi Allianz controlla il 51 per cento di Allianz China Life Insurance, una joint venture cui partecipa al 49 per cento Citic Trust. A seguito dell'operazione autorizzata dai regolatori cinesi, la joint venture diverrà una controllata di Allianz al 100 per cento, nonché la prima società di assicurazioni a controllo interamente straniero operante in Cina. (Cip)