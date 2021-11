Rpt - Violenza donne: Fiorini (Lega), altro omicidio a Reggio, in Emilia situazione fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata emiliana della Lega, Benedetta Fiorini, in una nota dichiara: "L'ennesimo omicidio. L'ennesima donna. La quarta vittima, di una escalation di violenze e tragedie che da quattro giorni riempiono le cronache dell'Emilia, è stata trovata assassinata questa mattina a Reggio Emilia". Un gesto "disumano, vile e crudele che ha spezzato un'altra vita - prosegue la deputata leghista -. Una preghiera per questa giovane donna uccisa. Attendiamo le indagini delle Forze dell'Ordine, con la speranza che il colpevole venga subito preso e sia fatta giustizia. Qualunque sia il contesto nel quale si è sviluppata questa ennesima tragedia, dobbiamo constatare, ancora una volta, che Reggio non è più una città sicura". La situazione per Fiorini "è oramai fuori controllo. Abbiamo il dovere di tutelare tutte le donne e tutti i cittadini, ma soprattutto sensibilizzare le nuove generazioni partendo dalle famiglie, nelle scuole, sul lavoro, ovunque", conclude. (Com)