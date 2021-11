Regno Unito: consulente governo, aumento contagi Covid in Europa mostra necessità vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei casi di Covid-19 in tutta Europa mostra la necessità "critica" che le persone nel Regno Unito vengano vaccinate. Lo ha detto all'emittente "Sky News" un consulente scientifico del governo, il professore John Edmunds. I casi in aumento nel continente evidenziano "quanto velocemente le cose possono andare storte", ha affermato Edmunds, che ha sottolineato come ci siano ancora "molti milioni" di persone in tutto il Regno Unito, che non sono ancora completamente vaccinati, mentre altri non hanno ricevuto alcuna immunizzazione. Edmunds, che è membro del gruppo consultivo scientifico per le emergenze (Sage), ha dichiarato, ha messo in guardia da quanto avviene nel resto d'Europa. "Ciò che vedete ora, in particolare nell'Europa centrale con questo aumento molto rapido dei casi, ci illustra l'importanza della vaccinazione, quanto sia fondamentale che le persone che hanno bisogno delle dosi di richiamo si facciano avanti il ​​più rapidamente possibile e si facciano vaccinare", ha spiegato. "Sono preoccupato per la diminuzione dell'immunità. Le dosi di richiamo, è abbastanza chiaro, danno una chiara spinta al sistema immunitario, che può durare per un tempo considerevole, quindi penso che sia davvero essenziale che le dosi di richiamo vengano implementate più velocemente possibile", ha aggiunto Edmunds. (Rel)