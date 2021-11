Cipro: presidente Anastasiades promette maggiore sostegno a vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha promesso il sostegno del suo governo ai vigili del fuoco in modo che possano adempiere alla propria missione. Come riferisce il portale "Cyprus Mail", il capo dello Stato si è recato oggi ad Ayios Ioannis, vicino Limassol, per l'inaugurazione della nuova caserma dei vigili del fuoco che è stata ribattezzata "stazione del sergente Vasilis Krokos" per onorare il sacrificio dell'ufficiale dei vigili del fuoco durante l'esplosione dell'11 luglio 2011 alla base navale di Evangelos Florakis. Sette marinai e sei vigili del fuoco rimasero uccisi nell'esplosione, causata da munizioni conservate in maniera rischiosa nella base navale. Il presidente ha affermato che la costruzione della caserma dei pompieri, un progetto da 5,3 milioni di euro, rientra nei piani più ampi per l'aggiornamento della capacità operativa del servizio attraverso una serie di progetti di sviluppo. (segue) (Gra)