Green pass: De Corato, corteo a Milano bloccato perché in pochi, servono più forze dell’ordine

- "Questo pomeriggio Polizia e Carabinieri sono riusciti a contenere i manifestanti no green pass che si sono radunati in centro e hanno tentato di arrivare in corteo in Duomo. Il contenimento è riuscito perché i manifestanti erano poche centinaia ma è del tutto evidente che se fossero stati migliaia, come nelle scorse settimane, il corteo avrebbe sfondato il cordone delle forze dell'ordine". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla sicurezza stradale e polizia locale, Riccardo De Corato. "Il sottodimensionamento degli organici di Polizia e Carabinieri a Milano resta un problema cruciale. Che a Milano non ci sia un numero adeguato di poliziotti e carabinieri, lo sappiamo bene. Ciò che non sappiamo sono i numeri effettivi. Ho chiesto da tempo quali siano gli organici delle forze dell'ordine a Milano e non ho avuto risposta, quello che è certo è che sono fermi ai numeri di 20 anni fa. Senza un organico adeguato, i manifestanti sono liberi di fare quello che vogliono. Non c'è bisogno di arrivare agli scontri: se il numero di Poliziotti e Carabinieri schierati fosse tale da dissuadere i manifestanti dall'andare in giro a creare disagi, il problema sarebbe già risolto", conclude De Corato.(Com)