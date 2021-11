Cina: regolatore mercato indaga 43 casi di concentrazioni, multe ad Alibaba e Tencent (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostanza, il regolatore di mercato ha controllato una serie di acquisizioni avvenute negli ultimi otto anni, rilevando la mancata segnalazione di “concentrazioni operative”, in violazione degli articoli 48 e 49 della legge nazionale contro i monopoli. Nell’ultimo anno Pechino ha rafforzato l’azione antitrust. Ad aprile Alibaba è già stata sanzionata dall’Amministrazione statale di regolazione del mercato con una multa record di 2,8 miliardi di dollari per pratiche anticoncorrenziali. A ottobre Meituan, nota soprattutto per i servizi di consegna a domicilio, ha ricevuto una multa di 533 milioni di dollari per abuso della sua posizione e “comportamento monopolistico”. (Cip)