Green pass: a Milano identificati 257 manifestanti e indagati un 57enne e un 62enne

- Il dispositivo messo in campo dalla Questura, in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, ha tenuto bloccati i manifestanti che avrebbero voluto animare un corteo per il centro cittadino per reiterare i disagi delle scorse settimane. Nessun preavviso di manifestazione era stato presentato in Questura. Il dispositivo ha anche frustrato altri isolati tentativi di dare luogo a iniziative delocalizzate. Qualche centinaio di manifestanti “No green pass” è stato perimetrato in una definita area di piazza Duomo costantemente monitorata da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Durante le indicate fasi, si sono registrate sporadiche intemperanze di alcuni manifestanti. Nella circostanza, la Polizia di Stato ha identificato 257 persone e indagato in stato di libertà due milanesi: un 57enne per la resistenza opposta a pubblico ufficiale e un 62enne per resistenza e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Sono state, inoltre, comminate 49 sanzioni amministrative per occupazione di aree urbane, emessi 31 ordini di allontanamento e avviato il procedimento per l'emissione di due Daspo Urbani da parte del Questore Petronzi. (Com)