Israele: sventato tentativo di contrabbando droga e armi al confine con Libano

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno sventato un'operazione per contrabbandare droga e armi al confine con il Libano. Lo ha annunciato oggi su Twitter il portavoce delle Idf per i media in arabo, Avichai Adraee. "In precedenza, le forze di difesa israeliane hanno individuato un sospetto nell'area di Metula, nei pressi del confine libanese, e hanno effettuato ricerche sul suo conto", ha proseguito. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 41 sacchi di droga, oltre a a una borsa contenente munizioni per un valore stimato di centinaia di migliaia di shekel, ha spiegato l'ufficiale. (Res)