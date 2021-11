Repubblica Ceca: Pekarova Adamova eletta segretaria Top 09 per prossimo biennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marketa Pekarova Adamova sarà la segretaria del partito ceco Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) per i prossimi due anni. Come riferisce l'agenzia "Ctk", Pekarova Adamova ha ottenuto il sostegno di 163 delegati su 176 nel corso dell'assemblea del partito tenutasi oggi a Praga. Alcuni dei delegati hanno votato a distanza, e solo trenta rappresentanti di Top 09 si sono recati di persona all'assemblea, a causa del peggioramento della pandemia di Covid-19 in Repubblica Ceca. Pekarova Adamova ha già guidato la delegazione di Top 09 nei negoziati per la formazione del nuovo esecutivo ceco, dopo le elezioni parlamentari dello scorso ottobre.(Vap)