Clima: Mazzoncini (A2A), decarbonizzazione della mobilità al 40 per cento grazie ad elettrificazione

- Durante la presentazione del suo libro “Inversione a E” - che si è tenuta questa mattina presso l’auditorium Stefani Cerri di Milano, nell’ambito di Bookcity -, l’ad di A2A Stefano Mazzoncini ha spiegato l’importanza della mobilità sostenibile per la decarbonizzazione. Come scrive anche nel libro, alla realizzazione del processo, l’elettrificazione concorrerà “al 40 per cento”. “Un 30 per cento sarà la mobility as service e un altro 30 per cento biocarburanti, idrogeno, carburanti sintetici, che sicuramente servono - ha sottolineato -, ma servono a quel pezzo di mobilità che non può essere decarbonizzato diversamente” come “aerei e grandi navi”. (Rem)