Grecia: oltre 900 mila persone hanno già ricevuto terza dose vaccino anti Covid

- Le prenotazioni di appuntamenti per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono in aumento in Grecia. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità ellenico Thanos Plevris, ripreso dall'agenzia "Ana-Mpa". Gli appuntamenti prenotati venerdì hanno superato i 900 mila, ha aggiunto, compresi quelli per la seconda o la terza dose di vaccinazione. Su base quotidiana, la scorsa settimana i cittadini hanno prenotato circa 70 mila appuntamenti per la terza dose, mentre più di 900 mila persone finora hanno ricevuto una terza somministrazione in tutta la Grecia, ha aggiunto Plevris. (Gra)