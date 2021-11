Pnrr: Messina (Sanpaolo), risorse per spingere sistema imprenditoriale a migliorarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le risorse del Pnrr, cui si aggiungono quelle messe a disposizione da Intesa Sanpaolo, devono spingere il nostro sistema imprenditoriale, di cui questo territorio è un’eccellente rappresentazione, a mantenere e possibilmente migliorare il posizionamento del Paese, già ora ai primissimi posti a livello mondiale". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, protagonista di un dialogo a due con il direttore di "Repubblica" Maurizio Molinari. Messina oggi ha ricevuto ad Alba il riconoscimento "Tartufo dell’Anno. "La maggiore tutela dell’ambiente rappresenta un obiettivo verso il quale banche e imprese possono ottenere ottimi risultati lavorando insieme per accelerare gli investimenti - ha aggiunto -. Intesa Sanpaolo si è impegnata a ridurre a zero le emissioni nette entro il 2050 e a supportare la transizione ecologica propria e delle imprese clienti. Ringrazio per il prestigioso riconoscimento: Alba è sinonimo di intraprendenza concreta, sana gestione dell’impresa, attenzione alle persone, i valori che guidano anche Intesa Sanpaolo”, ha concluso Messina. (Rin)