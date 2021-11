Arabia Saudita: riaperta l'ambasciata in Somalia dopo circa 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha riaperto la propria ambasciata in Somalia dopo circa 30 anni di chiusura. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Riad, evidenziando gli sforzi del governo somalo per facilitare la riapertura dell'ambasciata a Mogadiscio. La riapertura della sede diplomatica "sottolinea la profondità delle relazioni tra i due paesi fratelli", ha affermato il dicastero. Finora l'ambasciata era dislocata in Kenya.(Res)