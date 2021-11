Open: Renzi, democrazia a rischio se magistratura decide forme della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi decide cosa è politica e cosa non lo è? Nei Paesi democratici le forme della politica le decidono il Parlamento e la democrazia. Laddove è il magistrato penale a decidere le forme della politica sono quei Paesi in cui non si definisce correttamente un sistema democratico, perché la libertà democratica è messa a rischio da questo giudizio penale". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi alla Leopolda.(Rin)