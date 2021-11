Minori: Orlando, bimbi bene più prezioso, costituita Commissione per Child Guarantee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in un post su Facebook, scrive: "Le cronache di questi giorni ci consegnano la drammatica notizia di un bambino siriano di appena un anno, morto assiderato, dopo un mese e mezzo di stenti nei boschi al confine tra Bielorussia e Polonia. Nella Giornata mondiale dell’infanzia che si celebra oggi, quella morte atroce, inaccettabile, ingiusta ci richiama alla primaria responsabilità di considerare i bambini il bene più prezioso della società". Il ministro ricorda come da quando l’Onu ha adottato, nel 1989, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo "si sono fatti molti passi in avanti. Ma ancora oggi sono troppi i bambini e gli adolescenti che trovano tanti ostacoli nel loro cammino. Con la Child Guarantee l’Unione Europea nel 2021 ha adottato per la prima volta una strategia per i minori finalizzata a promuovere le pari opportunità di bambini e adolescenti. Una vera e propria innovazione - sottolinea Orlando - che punta a superare lo svantaggio sociale e la povertà minorile, con servizi educativi, socio-sanitari e abitativi adeguati". (segue) (Com)