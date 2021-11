Minori: Orlando, bimbi bene più prezioso, costituita Commissione per Child Guarantee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare la Ue chiede ad alcuni paesi, dove il tasso di povertà minorile è più alto rispetto alla media europea - e tra questi anche l’Italia - di vincolare fino al 2030 almeno il 5 per cento del Fondo Sociale Europeo a programmi per i minori - ribadisce il ministro del Lavoro -. Si tratta di un’occasione storica per l’Italia. Un welfare forte, moderno e giusto deve dare risposte all’aumento dei Neet, delle diseguaglianze, alla scarsità in zone estese del paese di servizi fondamentali per i bambini e gli adolescenti". Per Orlando "è il momento di una svolta e la Child Garantee, in sintonia con il Piano Nazionale per l’Infanzia ed Adolescenza, elaborato dall’Osservatorio Nazionale, può costituirne la tela e l’ossatura. Si tratta di un grande compito e per questo ho voluto costituire una apposita Commissione per la Child Guarantee composta da forze e personalità significative del mondo delle professioni, del terzo settore, della comunità accademica, della società civile, dell’associazionismo minorile e delle istituzioni locali, regionali e nazionali. I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di tante mani che li aiutino a costruire il loro futuro e sono sicuro che nel nostro Paese ci siano tante energie e persone pronte a dare con generosità il loro contributo", conclude il ministro. (Com)