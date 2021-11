Roma: circa 4 mila persone al Circo Massimo in protesta contro il green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tornato in piazza il popolo dei "No green pass". A Roma circa 4 mila persone, provenienti da più parti d'Italia, si sono riunite al Circo Massimo. Tra bandiere e palloncini tricolori, i manifestanti sono rimasti in presidio per oltre tre ore. Tutti senza mascherine e riuniti da slogan contro quella che definiscono la "dittatura del green pass". "Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura" e "No resilienza, sì resistenza", il testo di alcuni striscioni. "La gente come noi non molla mai" e "No green pass", invece gli slogan urlati dalla folla. Nell'area è stato allestito un palco per gli interventi e la protesta ha avuto inizio con la diffusione sonora dell'Inno d'Italia e del Va pensiero. In modo ordinato, poco dopo le 18:00, il presidio ha iniziato a sciogliersi. Secondo una prima stima della Questura le persone in piazza nelle prime ore della giornata erano circa 3 mila. (segue) (Rer)