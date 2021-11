Egitto: ministro Esteri, iniqua rappresentanza dell'Africa in Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continente africano soffre di una rappresentanza iniqua all'Onu. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la conferenza "Manama Dialogue" in corso a Manama. "Il sistema delle Nazioni Unite ha assistito a fallimenti significativi, alcuni dei quali fondamentali e gravi, al punto che hanno causato delusione nelle azioni multilaterali", ha affermato Shoukry. Il capo della diplomazia egiziana ha evidenziato che "le sfide di oggi sono radicalmente diverse da quelle del passato. Non sono limitate da confini e sono molto complesse". "Per affrontare le numerose sfide contemporanee in evoluzione, dovremmo considerare l'evoluzione dei nostri meccanismi di governance. Il modello di veto delle Nazioni Unite non è stato rivisto dagli anni '40", ha concluso Shoukry. (Cae)