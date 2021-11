Green pass: a Milano identificati circa 60 manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come fa sapere la questura di Milano, i “no green pass” si sono radunati questo pomeriggio senza nessun preavviso in piazza Duomo e in piazza Fontana dove, tra le ore 16 e le ore 17, la Polizia di Stato ne ha identificati circa sessanta invitandoli ad abbandonare piazza Duomo. Il tentativo dei manifestanti di dare luogo ad un corteo è al momento frustrato dai contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. (Com)