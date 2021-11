Open: Renzi, Pd renitente a solidarietà, grazie a Tinagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd è un partito "un po' renitente nell'offrire solidarietà in questa vicenda" di Open. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi alla Leopolda, che poi ha ringraziato pubblicamente la vicesegretaria democratica Irene Tinagli che gli ha pubblicamente dato solidarietà. "La tesi del pm è che la Leopolda era organizzata da un partito politico, in questi anni chi è venuto sa delle polemiche sul fatto che non volevamo le bandiere di partito qui", ha aggiunto. "Chi è venuto alla Leopolda e ricorda quella discussione e oggi sta zitto oggi ha un silenzio vigliacco, un silenzio mediocre, un silenzio che imbarazza!", ha sottolineato Renzi. (Rin)