Nepal: giustizia di transizione, organizzazioni per i diritti umani esortano governo ad agire (4)

- Nel 2019 i cinque relatori speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani per il Nepal – Bernard Duhaime, relatore del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie; Agnes Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; Nils Melzer, relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Fabian Salvioli, relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non recidività; Dubravka Simonovic, relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze – hanno manifestato riserve riguardo l’imparzialità, l’indipendenza e la trasparenza dell’iter di nomina dei membri delle commissioni Trc e Ciedp. Inoltre, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite – che si fonda sui trattati ed esamina casi individuali pertinenti alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici – ha esortato il Nepal ad “adeguare la sua definizione di stupro e altre forme di violenza sessuale agli standard internazionali” e a “rimuovere gli ostacoli che impediscono alle vittime di stupro e altre forme di violenza sessuale di presentare denunce e accedere alla giustizia e al risarcimento”. (Inn)