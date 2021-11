Covid: Sala, il bene del Paese adesso è vaccinare tutti e riprendere economicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento il bene del Paese è vaccinare tutti e riprendere economicamente. Ne è convinto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto questo pomeriggio alla Leopolda, dove si è espresso sul futuro della politica in Italia e sulle priorità di questo momento storico. “Dobbiamo stare un po’ attenti a una lettura eccessivamente orizzontale alla politica” ha detto. “Non è che non ci siano più la destra e sinistra - e per me c’è una parte di destra che non mi piacerà mai, sia chiaro -, però ci sono due fatti da considerare. Il primo è che per i giovani significa molto meno e spesso sono loro che non vanno a votare. La seconda cosa è che alla fine molto spesso bisogna trovare delle formule per stare insieme per il bene del Paese” ha chiosato il sindaco milanese. (Rem)