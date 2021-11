Tim: Zingaretti, preoccupazione per lavoratori, azienda strategica per Lazio e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la mia preoccupazione per il futuro dei lavoratori di Tim, un'azienda strategica per il nostro Paese e per il Lazio". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ma anche per le ricadute sul territorio laziale in termini economici e sociali, nonché per le conseguenze negative che potrebbero colpire tutto l'indotto che ruota intorno a Tim - aggiunge -. Noi come Regione ci siamo e siamo pronti per ulteriori luoghi istituzionali di confronto e di mediazione, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori e le sedi di Roma e del Lazio. In generale è necessario tutelare tutti gli interessi in gioco, quelli dei consumatori, dei piccoli azionisti e mettere in atto una vera e propria strategia industriale di più ampio respiro per un settore strategico come quello delle telecomunicazioni ad alto contenuto di innovazione".(Com)