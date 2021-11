Francia: premier Castex presenta programma per rilancio turistico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Jean Castex ha presentato un programma del governo per dare nuovo slancio al settore turistico nazionale. L'obiettivo è quello di far tornare la Francia la prima destinazione turistica mondiale, con un piano del valore complessivo di 1,9 miliardi di euro, come riferisce l'emittente "France Info". In visita nel dipartimento dell'Indre-et-Loire, Castex ha svelato il programma quinquennale per un settore economico colpito molto duramente dalla pandemia di Covid-19. La maggior parte dei fondi sarà costituita da prestiti: 750 milioni saranno dedicati alle Pmi e realtà minori del settore turistico che hanno bisogno di investimenti per la modernizzazione. Il governo offrirà anche un prestito di stimolo al turismo di 500 milioni di euro, destinato a sostenere grandi investimenti in imprese o comunità. Altri 650 milioni andranno ai cittadini per permettere di fare una vacanza anche alle classi più svantaggiate. (Frp)