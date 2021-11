Milano: Sala, darò il massimo della dedizione alla mia città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla Leopolda, si è espresso sulla "gioia ovviamente immensa di essere stato eletto al primo turno". Dopo una così grande soddisfazione, ha spiegato, "uno pensa a cosa deve fare. E io lo so cosa devo fare, devo cercare di trasferire nella realtà, coraggiosamente, le cose che teorizzo". “Devo dare grande dedizione alla mia città, è quello che farò. Darò il massimo della dedizione alla mia città”, ha poi aggiunto. “Se qualcosa di buono accadrà in Italia, probabilmente Milano potrà avere un ruolo importante. Ed è per questo che il mio essere politico, e mi spingo a dire anche il mio successo politico, consterà nel fatto di far vedere che si può, da milano. È il mio impegno nei confronti di tutti i milanesi e di tutti voi” ha concluso. (Rem)