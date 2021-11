Di Maio: export da record, 377 miliardi in primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Ancora una volta export da record. Nei primi nove mesi del 2021 il valore delle esportazioni di prodotti italiani ha superato i 377 miliardi, con un aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, superando anche il precedente record del 2019, anno del boom. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su Facebook. "Grazie al Patto per l’export siglato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al quale abbiamo lavorato anche con il sottosegretario Manlio Di Stefano, abbiamo stanziato 5,4 miliardi per supportare le imprese italiane sui mercati esteri", ha proseguito. Di Maio ha chiarito: "In questa legge di bilancio, poi, abbiamo previsto per il 2022 il rifinanziamento del Fondo 394 e del Fondo per la promozione integrata per un importo rispettivamente di un miliardo e mezzo e di 150 milioni di euro all'anno fino al 2026. Continuiamo a dare slancio al Made in Italy e a fornire strumenti forti ai nostri imprenditori: esportare sempre di più i prodotti d'eccellenza del nostro Paese vuol dire generare più ricchezza e creare più posti di lavoro in Italia. Questa è la strada giusta, continuiamo con la massima determinazione e facendo squadra". (Res)