Difesa: oggi giuramento del 234mo corso della Scuola militare Nunziatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Questa mattina, in Piazza del Plebiscito a Napoli, gli Allievi del 234mo corso della Scuola militare Nunziatella hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, del capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, del comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Camporeale e del padrino del corso, medaglia d'oro al valor militare, generale di corpo d'armata Rosario Aiosa. Lo riferisce un comunicato dell'Esercito italiano. Alla cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contrasto ed il contenimento da Covid-19, hanno presenziato tra gli altri: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il già ministro della Difesa, Arturo Parisi, il presidente dell'Associazione nazionale ex-allievi Nunziatella, Giuseppe Izzo, il comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, i rappresentanti diplomatici, della magistratura, dell'università, delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni. (segue) (Res)