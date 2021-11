Difesa: oggi giuramento del 234mo corso della Scuola militare Nunziatella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il giuramento solenne, avvenuto alla presenza della Bandiera d'Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal comandante della Scuola Militare "Nunziatella", colonnello Ermanno Lustrino, sancisce l'ingresso a pieno titolo dei 49 Allievi - 38 uomini e 11 donne - nei ranghi dell'Esercito italiano. Il ministro della Difesa, rivolgendosi ai giovani allievi, ha detto: "qui alla Nunziatella state ricevendo una formazione ispirata ai valori portanti della nostra Repubblica, che vi sarà utile per le sfide impegnative che vi attendono. Non dimenticate mai che la scuola è il passaporto per il vostro futuro. Sappiate progettare e costruire con senso di responsabilità il vostro futuro. Sappiate essere testimoni del vostro tempo, non avendo mai paura di essere attori e protagonisti dei cambiamenti." (segue) (Res)