Covid: Fazzolari (Fd'I), immotivato green pass di soli 6 mesi per i guariti

- “È incomprensibile la motivazione che ha spinto il governo a stabilire in 6 mesi la durata del green pass per i guariti dal Covid e in 12 mesi la durata del green pass a seguito di somministrazione vaccinale”. È quanto dichiara il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d’Italia. “Ad oggi, le rilevazioni scientifiche di cui disponiamo mostrano un tasso di reinfezione, nelle persone non vaccinate, in percentuali sufficientemente trascurabili, che oscillano tra lo 0.3 per cento e lo 0,7 per cento. Numeri frutto di studi accurati, effettuati da diversi istituti di ricerca, pubblicati su prestigiose e accreditate riviste scientifiche come il 'Journal of Public Health di Oxford' o 'The Lancet'. Proprio quest’ultimo, nella sua versione online dello scorso 8 novembre, ha invitato a considerare ‘il recupero da una precedente infezione da SARS-CoV-2 uguale all'immunità dalla vaccinazione’", sottolinea l'esponente di Fd'I. (segue) (Com)