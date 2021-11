Covid: Fazzolari (Fd'I), immotivato green pass di soli 6 mesi per i guariti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a questi dati - aggiunge Fazzolari - non si spiega il motivo per il quale il governo abbia stabilito una durata del green pass per i guariti da Covid-19 di soli 6 mesi, addirittura inferiore a quella derivante da somministrazione vaccinale, stante anche le ultime evidenze scientifiche che dimostrano come la copertura anticorpale indotta dai vaccini si esaurisca in un tempo decisamente minore. A tal proposito ho presentato un’interrogazione al ministro Speranza, che spero abbia la voglia di rispondermi in tempi brevi per spiegare agli italiani le ragioni di tale scelta, anche per fugare il dubbio che tutto ciò non serva a nascondere la volontà del governo dei migliori di utilizzare il green pass esclusivamente come misura coercitiva per indurre alla vaccinazione e non come reale misura di prevenzione del contagio” conclude il senatore di Fd'I. (Com)