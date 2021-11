Roma: Rocca (Fd'I), Gualtieri in linee programmatiche reticente su occupazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per noi del Comando Operativo di Vertice Interforze Nova è una tra le migliori fonti di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- "Durante il mio intervento in Assemblea capitolina sulle linee programmatiche del sindaco, ho espressamente chiesto a Gualtieri se la sua amministrazione fosse determinata a mettere fine ad ogni forma di occupazione abusiva e illegale degli immobili di proprietà comunale. Purtroppo però ancora una volta il sindaco è stato reticente non rispondendo alle mia interrogazione". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Non vorremmo che questo suo atteggiamento coincida con un ritorno alla libertà di occupazione per i centri sociali - aggiunge -. In verità la cosa non ci stupirebbe visto che lo stesso sindaco ha presentato la sua campagna elettorale nello Spin Time, il palazzo occupato che guarda caso da pochi giorni ha ricominciato ad ospitare feste abusive. Chiediamo che venga ripristinata quanto prima la legalità e che alla base delle politiche abitative del sindaco ci sia la tolleranza zero a tutela di chi rispettando le regole attente da anni in graduatoria il proprio diritto ad avere un immobile". (Com)