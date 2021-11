Libano: ministro Esteri Bahrein, Beirut dimostri capacità Hezbollah di cambiare atteggiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano deve dimostrare che il movimento filo-iraniano Hezbollah possa cambiare il suo comportamento per ricucire la frattura con gli Stati arabi del Golfo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif al Zayani, in occasione del Manama Dialogue in corso nel regno. Il Libano sta affrontando una crisi diplomatica con gli stati del Golfo, innescata dai commenti critici del ministro dell'Informazione, George Kordahi, sull'intervento a guida saudita nello Yemen che ha spinto Arabia Saudita. Preoccupati per la crescente influenza di Hezbollah, gli Stati del Golfo - tradizionali donatori di aiuti al Libano - hanno negato il sostegno al Paese che sta attraversando, inoltre, una profonda crisi economica. Le eventuali garanzie del Libano sul ruolo di Hezbollah potrebbero sbloccare gli aiuti dei Paesi del Golfo a Beirut. "Possiamo estendere il sostegno e cercare di trovare soluzioni in futuro, ma una volta dimostrato che Hezbollah può cambiare il suo comportamento", ha detto Zayani. (Res)