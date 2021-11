Sicurezza: “Global Times”, attacchi informatici a Cina e Pakistan da hacker attivi in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker attivo a Nuova Delhi ha lanciato attacchi informatici contro agenzie governative e della difesa in Cina e Pakistan. Lo riferisce il “Global Times”, quotidiano sugli affari internazionali edito dal Partito comunista cinese, sulla base di un rapporto della società di cybersicurezza cinese Antiy Labs. Intervistato dal giornale, il vice ingegnere capo della società, Li Bosong, ha dichiarato che è stata condotta un’analisi completa degli attacchi lanciati in Asia meridionale dall’organizzazione, chiamata You Xiang (piccolo elefante) e sospettata di essere indiana, la cui attività è stata rilevata per la prima volta nel 2017. Stando a quanto riferito da Li, “dal 2017, il numero di attacchi dell’‘elefantino’ è raddoppiato ogni anno”, i metodi e le risorse sono gradualmente aumentati e sono state colpite più aree. “Nel 2021, il gruppo ha iniziato attacchi mirati alle istituzioni cinesi per furto di intelligence”, ha proseguito l’ingegnere, sostenendo che gli hacker hanno utilizzato, tra l’altro, finti account istituzionali nepalesi. (Cip)