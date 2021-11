Serbia: Dacic (Sps), sosterremo Vucic alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista serba (Sps) sosterrà Aleksandar Vucic nella corsa alla presidenziali nel Paese dei Balcani. Lo ha affermato il leader dell'Sps, Ivica Dacic, in un intervento per "Prva Tv". I socialisti sosterranno dunque Vucic, presidente uscente e leader del Partito progressista serbo (Sns). La "questione centrale", secondo Dacic, è ora quella di discutere una eventuale lista congiunta fra Sps e Sns per le altre elezioni in Serbia. "Vucic, come candidato comune, è sinonimo di una politica e di obiettivi comuni", ha detto Dacic, affermando che la domanda più attuale ora è se i socialisti e i progressisti "entreranno in una o due liste". Secondo Dacic, la risposta dipenderà da come si comporterà l'opposizione e da come reagiranno gli elettori di Sps e Sns in merito all'idea di una lista congiunta.(Seb)