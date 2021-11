Venezuela: amministrative, capo missione osservazione Ue visiterà seggi a Caracas domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isabel Santos, capo della missione di osservazione elettorale dell’Unione europea in Venezuela, visiterà vari seggi elettorali durante le elezioni amministrative in programma domani, 21 novembre. Lo ha riferito l’ufficio stampa della missione. La parlamentare portoghese è attesa alle 12 presso la Scuola nazionale di base Antonio Ordonez a Palo Verde, all’estremità orientale della capitale venezuelana, Caracas. Più tardi, alle 16.30, Santos dovrebbe recarsi all'Istituto Fermin Toro, il più grande centro elettorale del Paese, situato a pochi isolati dal Palazzo Miraflores, sede del governo. Il 14 ottobre l’Ue ha formato un nucleo di undici analisti, cui sono stati aggiunti successivamente 44 osservatori a lungo termine, 34 a breve termine, nove membri del Parlamento europeo e 30 del corpo diplomatico dei 27 Paesi membri, che compongono un gruppo di circa 130 osservatori europei accreditati in Venezuela. La relazione preliminare sull’osservazione sarà consegnata il 23 novembre mentre quella finale dovrebbe essere presentata a gennaio o febbraio dell’anno prossimo.(Vec)