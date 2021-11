Energia: fonti, progetto Artic2 Lng non rientra in perimetro accordi Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il progetto Artic2 Lng “è stato avviato con l’intesa firmata il 19 dicembre 2018 ed è quindi fuori dal perimetro temporale degli accordi di Glasgow Cop26 che, qualsiasi sia il contenuto non ancora reso pubblico, prevedono effetti suoi nuovi progetti avviati dal 2023”. Ad affermarlo sono fonti vicine al dossier, in relazione al progetto per l’estrazione di petrolio e gas in Russia, nel Circolo polare artico in cui sarebbero coinvolte Saipem in qualità di fornitore e Intesa Sanpaolo e Cdp come finanziatori. Tale tipologia di iniziative è in ogni caso portata avanti “nel pieno rispetto delle regole stabilite dalla Banca Mondiale/Ifc, dall’Ocse e dal Governo italiano per quanto attiene i risvolti ambientali e sociali”, riferiscono le fonti. Le operazioni di credito all’esportazione infatti “sono valutate in base a una serie di criteri non solo economico finanziari, ma anche di conformità alle regole previste dall’Ocse nella raccomandazione Common Approaches on Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence”. Nello specifico il progetto in esame “è stato sottoposto a tali valutazioni, con il supporto di consulenti ambientali e sociali indipendenti e in stretta cooperazione con tutti gli istituti finanziatori interessati, per assicurare la conformità ed il monitoraggio della stesso nel tempo”, hanno detto le fonti vicine al dossier. (Res)