Agroalimentare: Coldiretti Lazio, bene decreti che tutelano origine prodotti

18 ottobre 2021

- La firma dei decreti che prorogano l’estensione dell’obbligo di etichettatura dal primo gennaio 2022 con l’indicazione dell’origine sugli alimenti e la provenienza degli ingredienti principali, dal latte alla passata di pomodoro, dai formaggi ai salumi, fino a riso e pasta "garantisce trasparenza sulla reale origine di prodotti che sono alla base della dieta degli italiani. Allo stesso tempo non consente che vengano spacciati come Made in Italy, prodotti realizzati con ingredienti di bassa qualità provenienti dall’estero che non rispettano i rigidi paramenti di qualità di quelli nazionali”. Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in riferimento a quanto annunciato stamattina al XIX Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione dal ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. (segue) (Rer)