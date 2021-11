India: Rahul Gandhi esortato il governo alla “verità sull’occupazione cinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, esponente di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, in un tweet di oggi, ha esortato il governo alla “verità sull’occupazione cinese”. Non è la prima volta che il Congresso critica la gestione di Nuova Delhi della disputa con la Cina nel settore occidentale della linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa, mettendo in dubbio la salvaguardia dell’integrità territoriale indiana. L’esecutivo ha sempre negato che sia stato perso terreno da quando, un anno e mezzo fa, si è riacutizzata la controversia col Paese vicino. Dopo il disimpegno militare delle rive del lago Pangong, a febbraio, e delle alture di Gogra, ad agosto, sono rimaste aperte le questioni riguardanti altri punti di attrito, in particolare Hot Springs e le pianure di Depsang. La situazione è in stallo da mesi. Il 10 ottobre si è tenuto, senza risultati, il 13mo ciclo di colloqui militari, e il 18 novembre la la 23ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), che non si riuniva dal 25 giugno. (segue) (Inn)